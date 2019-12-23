«Желаю моему родному городу мира и добра» - Максим, 12 лет

Крышковец Максим, 12 лет. Максим со своей семьей живет в поврежденном от обстрелов доме. Он пережил страшное - был в автобусе, пока по нему стреляли. Максим загадал желание на новый год: велосипед.

Если вы хотите помочь исполнить желание мальчика, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru или позвонить по телефону родителям: 071-311-21-25