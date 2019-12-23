«Желаю моему родному городу мира и добра» - Максим, 12 лет
«Звезда» в рамках программы «Открытый эфир» запускает проект под названием «анонимный Дед Мороз», в котором помогает исполнить новогодние желания детей, живущих в донецком поселке Зайцево. Этот населенный пункт находится в «серой зоне» и регулярно подвергается обстрелам.
© Фото: ТРК "Звезда"
Крышковец Максим, 12 лет. Максим со своей семьей живет в поврежденном от обстрелов доме. Он пережил страшное - был в автобусе, пока по нему стреляли. Максим загадал желание на новый год: велосипед.
Если вы хотите помочь исполнить желание мальчика, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru или позвонить по телефону родителям: 071-311-21-25