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В ОБСЕ призвали Таллин воздержаться от давления на журналистов Sputnik Эстония

Ян Брацкий
18:43 21.12.2019
Представитель ОБСЕ по вопросам СМИ Арлем Дезир призвал эстонские власти отказаться от практики ненужных ограничений.
В ОБСЕ призвали Таллин воздержаться от давления на журналистов Sputnik Эстония
© Фото: mfa_russia, Globallookpress

В организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заступились за журналистов Sputnik Эстония, которые подверглись санкциям со стороны официального Таллина.

Соответствующее заявление распространил представитель ОБСЕ по вопросам СМИ Арлем Дезир. Он призвал эстонские власти воздержаться от ненужных ограничений и не препятствовать свободному распространению информации.

«Я написал властям Эстонии в связи с мерами, принятыми в отношении журналистов Sputnik Эстония после введения индивидуальных санкций против господина Киселева. Я призываю власти воздержаться от ненужных ограничений работы зарубежных СМИ, так как это может негативно повлиять на свободный поток информации», - написал Дезир на своей странице в Twitter.

Ранее российская сторона обратилась в профильный комитет ОБСЕ с просьбой дать оценку поступающим от эстонских властей угрозам. В частности, сотрудникам редакции заявили о персональной уголовной ответственности за сотрудничество с МИА «Россия Сегодня», руководство которой находится в санкционном списке.

Проблеме давления на журналистов Sputnik уделил внимание и президент России Владимир Путин, который в ходе большой пресс-конференции назвал сложившуюся ситуацию удивительным цинизмом. Глава государства пообещал поддержать журналистов.

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