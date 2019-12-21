Украинский журналист назвал соглашение Москвы и Киева по газу проигрышем США

Украинский журналист назвал соглашение Москвы и Киева по газу поражением США. По мнению главного редактора издания «Страна.UA» Игоря Гужвы, обе стороны-участницы стали победителями, в то время как Соединенные Штаты не смогли добиться никакого результата.

«Для американцев была идеальной ситуация, когда бы транзит российского газа через Украину прервался после 1 января 2020 года, при том, что Северный и Турецкий потоки достроены бы не были», - написал Гужва на своей странице в Facebook.

По его мнению, именно в связи со сложившимися обстоятельствами США и приняли решение об активизации нового пакета санкций.

Ранее Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа и урегулированию взаимных требований. До этого трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Еврокомиссией завершились принципиальным соглашением по газовому вопросу.