«Я хочу, чтобы перестали стрелять» - Даша, 7 лет
«Звезда» в рамках программы «Открытый эфир» запускает проект под названием «анонимный Дед Мороз», в котором помогает исполнить новогодние желания детей, живущих в донецком поселке Зайцево. Этот населенный пункт находится в «серой зоне» и регулярно подвергается обстрелам.
© Фото: ТРК "Звезда"
Влас Даша и Аника. Дашу и Анику мама воспитывает одна в поврежденном доме из-за войны. Даше 7 лет, она мечтает кататься на роликах (36-37 р.), но у нее их нет. Поэтому Даша попросила их у Деда Мороза. А маленькая Аника будет счастлива получить куклу Барби и машинку, на которой она сможет сама кататься.
Если вы хотите помочь исполнить желание девочек, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru или позвонить по телефону маме: 071-443-52-53