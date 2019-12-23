«Я хочу, чтобы перестали стрелять» - Даша, 7 лет

Влас Даша и Аника. Дашу и Анику мама воспитывает одна в поврежденном доме из-за войны. Даше 7 лет, она мечтает кататься на роликах (36-37 р.), но у нее их нет. Поэтому Даша попросила их у Деда Мороза. А маленькая Аника будет счастлива получить куклу Барби и машинку, на которой она сможет сама кататься.

Если вы хотите помочь исполнить желание девочек, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru или позвонить по телефону маме: 071-443-52-53