Опубликовано расписание ЕГЭ на 2020 год

Основная волна Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году начнется с 25 мая и закончится 16 июня. Расписание утверждено Минпросвещения и Рособрандзором.

Первыми будут сдавать географию, литературу и информатику 25 мая. Русский язык – 28 мая, 1 июня пройдет экзамен по базовой и профильной математике, историю и физику - 4 июня. ЕГЭ по обществознанию и химии пройдет 8 июня, 11 июня – биология и иностранные языки (кроме «говорения»), 15 и 16 июня – иностранные языки («говорение»). Уточняется, что ЕГЭ по иностранным языкам будут сдавать по английскому, немецкому, французскому, испанскому и китайскому.

Досрочно сдать ЕГЭ можно будет с 20 марта по 6 апреля. Экзамены в это время могут сдавать экстерны, выпускники техникумов, колледжей и иностранных школ. Первыми предметами, которые можно будет сдать досрочно, 20 марта, будут география и литература. Русский язык – 23 марта, базовая и профильная математика – 27 марта, биология, физика и иностранные языки (кроме «говорения») – 30 марта, иностранные языки («говорение») – 1 апреля, обществознание и информатика – 3 апреля, история и химия – 6 апреля.

В утвержденном расписание предусмотрены резервные дни для тех, кто по уважительным причинам не пришел на ЕГЭ или не смог закончить экзамен, а также чью апелляцию удовлетворили и кто не сумел набрать необходимого минимума по баллам. Для таких школьников предусмотрено три периода для резервного ЕГЭ в апреле, июне и сентябре, сообщает «Российская газета».

Ранее стало известно, что в следующем учебном году будут внесены изменения в ЕГЭ по нескольким предметам. Внесены изменения в задания по астрофизике и обществознанию, также внесены корректировки по китайскому языку.