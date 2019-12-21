SANA: беспилотники террористов атаковали нефтяной завод в Сирии

Боевики в Сирии атаковали несколько объектов нефтегазового комплекса в провинции Хомс. Агентство SANA со ссылкой на министерство нефти и минеральных ресурсов страны сообщает, что были совершены три нападения. Ряд СМИ уточняет, что их осуществили при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Нападениям подверглись нефтеперерабатывающий завод в районе города Хомс, а также два газоперерабатывающих предприятия. В результате атаки на завод в Хомсе произошел сильнейший пожар. Всем трем объектам причинен значительный материальный ущерб.