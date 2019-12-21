Лавров рассказал о письме Трампа про отношения с Москвой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о письме, которое он получил от президента США Дональда Трампа. В его тексте американский лидер заявил о готовности налаживать диалог с Москвой.

«Президент Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях», - рассказал глава МИД РФ в эфире Первого канала.

Напомним, ранее состоялась встреча Лаврова и Трампа в США. Переговоры состоялись в Белом доме за закрытыми дверьми и продлились около часа. По словам Лаврова, все прошло в атмосфере взаимопонимания, однако стороны констатировали наличие ряда проблем.