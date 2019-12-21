Россия и Украина договорились вернуться к вопросу прямых поставок газа после новогодних праздников. Об этом журналистам сообщил вице-премьер российского правительства Дмитрий Козак.

Он добавил, что до наступления нового года сторонам предстоит решить все проблемы и урегулировать спорные вопросы, чтобы ничего не мешало конструктивным взаимоотношениям.

«Надо урегулировать взаимные претензии, обнулить их. Нам нужно решить неотложные вопросы, связанные с транспортировкой газа для потребителей и самое главное - с урегулированием всех взаимных претензий и исков. Все риски по тарифам, регуляторике и работе ГТС Украины теперь несет "Нафтогаз". Это позволит "Газпрому" избежать новых судебных тяжб», - цитирует РИА Новости заявление Козака.

Ранее стало известно, что российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа и урегулированию взаимных требований. До этого трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Еврокомиссией завершились принципиальным соглашением по газовому вопросу.

Кроме того, стало известно, что новый договор с Украиной о транзите газа предполагает прокачку 65 миллиардов кубометров топлива в 2020 году, а в 2021-2024 годы - по 40 миллиардов кубометров. По информации источников, близких к переговорам, новый договор подразумевает повышение стоимости тарифа и выплату трех миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража.