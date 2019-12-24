«Хочу Power Bank и побольше сладостей» - Игорь, 15 лет

Штенников Игорь, 15 лет. У Игоря осталась только бабушка. Они вместе живут под обстрелами, дом сильно поврежден. Игорь пожелал на новый год Power-Bank, чтобы заряжать электронику пока отключают свет.

Если вы хотите помочь исполнить желание мальчика, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru