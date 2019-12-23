«Я мечтаю, чтобы у нас наступил мир» - Никита, 11 лет

Мельник Никита, 11 лет. Дом семьи давно разрушен. Он был вместе с остальными ребятами в автобусе, когда тот обстреляли. В этот Новый Год он мечтает получить колонку, чтобы слушать музыку, когда у них во дворе тихо.

Если вы хотите помочь исполнить желание Никиты, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru или позвонить по телефону родителям: 071-375-68-17