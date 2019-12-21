На Украине закрыли более пяти тысяч игорных заведений за сутки

На Украине за сутки возбудили 250 уголовных дел по фактам занятия игорным бизнесом и прекращена деятельность 5300 заведений. Об этом сообщается на официальном сайте Национальной полиции Украины.

В общей сложности было изъято около 4400 единиц игорного оборудования, среди которого электронные рулетки, столы для игры в покер, компьютеры, игровые автоматы и многое другое. Приблизительная стоимость изъятого имущества составляет 51,3 миллиона гривен – это более двух миллионов долларов.

Накануне министр МВД Украины Арсен Аваков сообщил о закрытии всех игорных заведений в стране. Такое решение принял кабинет министров, возложив обязанности по исполнению постановления на силы Национальной полиции и сотрудников Фискальной службы.