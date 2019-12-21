Следственный комитет назначил проверку по факту нападения подростков на полицейских в Апатитах

Следственный комитет заинтересовался инцидентом с нападением подростков на сотрудников полиции. Ведомство назначило процессуальную проверку по факту инцидента в городе Апатиты Мурманской области.

Массовая драка с участием несовершеннолетних произошла накануне вечером. После школьной дискотеки в одном из Дворцов культуры школьники отказались расходиться по домам и тогда руководство учреждения вызвало сотрудников полиции.

«В вечернее время группа подростков, находясь возле Дома культуры по улице Ленина в городе Апатиты, причинила телесные повреждения двоим полицейским, осуществлявшим охрану общественного порядка», - говорится на сайте СК России.

Пострадавших силовиков доставили в лечебное учреждение, сейчас медики устанавливают тяжесть полученных полицейскими травм. В сообщении отдельно отмечается, что нападавшие задержаны, сейчас с ними работают следователи.