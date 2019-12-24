«Я очень мечтаю о мире» - Анастасия, 8 лет

Кусакина Анастасия, 8 лет. Многодетная семья, дом разрушен, проживают в съемном жилье, были в автобусе во время обстрела. На Новый год от Дедушки Мороза мечтает получить планшет.

Если вы хотите помочь исполнить желание Насти, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru