«Я очень хочу, чтобы наступил мир» - Кристина, 11 лет
«Звезда» в рамках программы «Открытый эфир» запускает проект под названием «анонимный Дед Мороз», в котором помогает исполнить новогодние желания детей, живущих в донецком поселке Зайцево. Этот населенный пункт находится в «серой зоне» и регулярно подвергается обстрелам.
© Фото: ТРК "Звезда"
Кусакина Кристина, 11 лет. Многодетная семья, дом разрушен, проживают в съемном жилье. Семья находилась в автобусе во время обстрела. Хочет спортивный костюм и куклу LOL, коллекцию которых она хочет собрать.
Если вы хотите помочь исполнить желание Кристины, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru или позвонить по телефону родителям: 071-376-91-39