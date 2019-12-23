«Я очень хочу, чтобы наступил мир» - Кристина, 11 лет

Кусакина Кристина, 11 лет. Многодетная семья, дом разрушен, проживают в съемном жилье. Семья находилась в автобусе во время обстрела. Хочет спортивный костюм и куклу LOL, коллекцию которых она хочет собрать.

Если вы хотите помочь исполнить желание Кристины, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru или позвонить по телефону родителям: 071-376-91-39