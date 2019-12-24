«Я живу в Зайцево, где идет война» - Данил, 10 лет
«Звезда» в рамках программы «Открытый эфир» запускает проект под названием «анонимный Дед Мороз», в котором помогает исполнить новогодние желания детей, живущих в донецком поселке Зайцево. Этот населенный пункт находится в «серой зоне» и регулярно подвергается обстрелам.
© Фото: ТРК "Звезда"
Кусакин Данил, 10 лет. Данил живет в многодетной семье, их дом разрушили еще в 2017 году. Он очень хочет получить от Дедушки Мороза планшет с sim-картой.
Если вы хотите помочь исполнить желание Дани, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru