«Я живу в Зайцево, где идет война» - Данил, 10 лет

Кусакин Данил, 10 лет. Данил живет в многодетной семье, их дом разрушили еще в 2017 году. Он очень хочет получить от Дедушки Мороза планшет с sim-картой.

Если вы хотите помочь исполнить желание Дани, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru