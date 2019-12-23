«Хочу, чтобы наступил мир» - Никита, 13 лет
«Звезда» в рамках программы «Открытый эфир» запускает проект под названием «анонимный Дед Мороз», в котором помогает исполнить новогодние желания детей, живущих в донецком поселке Зайцево. Этот населенный пункт находится в «серой зоне» и регулярно подвергается обстрелам.
© Фото: ТРК "Звезда"
Кусакин Никита, 13 лет. Никита живет в многодетной семье, но у семьи разрушен дом, поэтому они вынуждены жить в съемном жилье. Никита был в автобусе, когда его обстреливали. Он хочет собственный телефон, которого у него никогда еще не было.
Если вы хотите помочь исполнить желание Никиты, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru или позвонить по телефону родителям: 071-376-91-39