«Хочу, чтобы наступил мир» - Никита, 13 лет

Кусакин Никита, 13 лет. Никита живет в многодетной семье, но у семьи разрушен дом, поэтому они вынуждены жить в съемном жилье. Никита был в автобусе, когда его обстреливали. Он хочет собственный телефон, которого у него никогда еще не было.

Если вы хотите помочь исполнить желание Никиты, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru или позвонить по телефону родителям: 071-376-91-39