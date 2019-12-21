Козак назвал коммерческой тайной размер оплаты услуг по транзиту газа из России на Украину

Вице-премьер российского правительства Дмитрий Козак назвал коммерческой тайной объем газа для транзита из России на Украину. По его словам, по вопросу оплаты транзита стороны пришли к соглашению.

Козак отметил, что тариф для транзита будет установлен украинской стороной в соответствии с законодательством. По словам вице-премьера, Россию данное обстоятельство уже мало интересует.

«Мы "Нафтогазу" сказали, сколько мы будем готовы ему компенсировать за оказание этой услуги, но нас тариф не беспокоит. Сколько - я не хочу открывать коммерческую тайну прежде всего», - заявил Козак.

Ранее Россия и Украина договорились вернуться к вопросу прямых поставок газа. Вице-премьер сообщил, что это произойдет после новогодних праздников. По словам Козака, до наступления 2020 года сторонам предстоит решить все проблемы и урегулировать спорные вопросы, чтобы ничего не мешало конструктивным взаимоотношениям.