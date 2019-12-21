Пять человек погибли в Алтайском крае при столкновении двух легковушек

В Алтайском крае на автодороге Р-256 в субботу днем столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП погибли пять человек. Об этом сообщили «Звезде» в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Известно, что авария произошла в Косихинском районе примерно в 16.40 по местному времени (12.40 по московскому). По предварительным данным, женщина 1995 года рождения, управляя автомобилем Toyota, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с ВАЗ- 2107, за рулем которого сидел мужчина 1969 года рождения. Иномарка следовала из Барнаула в сторону Бийска.

«В результате ДТП оба водителя, а также двое мужчин, пассажиры иномарки, и женщина в отечественном автомобиле, погибли на месте», - сообщили в региональном ГУ МВД.

На место трагедии работают сотрудники экстренных служб. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.