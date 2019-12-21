«В чистом поле»: Лавров сообщил о предложенных Украиной участках для разведения сил в Донбассе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Украина не проявляет должного участия в вопросе разведения сил и средств в Донбассе. Такой вывод глава МИД РФ сделал после того, как узнал, какие варианты территорий были предложены для дальнейшего осуществления процесса.

«Украинская сторона, по моим данным, предложила три участка в чистом поле, где разведение никакого влияния на безопасность людей не окажет», - заявил Лавров в эфире Первого канала.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко прокомментировал варианты участков для разведения. Он не назвал их конкретное число, но заявил, что все они должны иметь значительное и большое гуманитарное воздействие.