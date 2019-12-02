Снег и слякоть: какая погода ожидает москвичей на этой неделе

Необычайно теплое начало декабря ожидает жителей российской столицы. Сегодня, 2 декабря, в Москве и области установится облачная погода. Вплоть до следующих выходных температура будет колебаться от -1 до +3 градусов, сказал «Звезде» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«В первой половине недели характер погоды будет определяться влиянием атмосферных фронтов. Практически повсеместно пройдут небольшие снегопады. Начиная с четверга, с запада придет теплый воздух. Температура повысится до +1…+3 градусов, ночью будет оставаться положительной», - отметил он.

Синоптик также уточнил, что такая погода может вызвать таяние снежного покрова и стать причиной слякоти.

Ранее в Гидрометцентре назвали регионы, которые станут самыми теплыми в России на предстоящей неделе. В частности, в лидеры рейтинга выбились Красноярский край и юг Западной Сибири.