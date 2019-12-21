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Росстат подсчитал среднюю стоимость новогоднего стола

Тамара Астапенкова
16:08 21.12.2019
Больше всех на праздничное угощение придется потратиться жителям Чукотки, дешевле всего отметить Новый год получиться в Ингушетии.
Росстат подсчитал среднюю стоимость новогоднего стола
© Фото: Pixabay

На угощение к встрече 2020 года среднестатистический россиянин потратит в среднем 6430,78 рублей. За год новогодний стол подорожал на 2,7%, по сравнению с 2018 годом. Такие данные приводит Росстат.

Больше всего из праздничных угощений подорожали сыры. Их стоимость в 2019 году выросла на 11%. Более чем на 10% выросли цены на сливочное масло и апельсины. Зато красную икру к новогоднему столу можно купить дешевле, чем в прошлом. Ее цена снизилась почти на 5%. Также подешевели и свежие огурцы. Их стоимость уменьшилась почти на 9%.

Больше всех на новогоднее угощение придется потратиться жителям Чукотки. По данным Росстата, набор продуктов к празднику в регионе обойдется в среднем 9500 рублей. Дешевле всего отметить Новый год получиться в Ингушетии. Там застолье в среднем будет стоит 3500 рублей. В Москве, чтобы накрыть новогодний стол, нужно будет потратить примерно 8000 рублей, в Санкт-Петербурге – 7000 рублей, пишет aif.ru.

Ранее в Росстате сообщили, что за 2019 год на 4,6% выросла стоимость продуктов на самый популярный новогодний салат – оливье. Подсчитано, что салат на четырех человек в этом году обойдется примерно в 340 рублей, в 2018 года он стоил 325 рублей.

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