Представители Минфина США обсудят санкции по «Северному потоку-2» с европейскими партнерами России

Экономические санкции против участников проекта «Северный поток-2» станут предметом обсуждения на консультациях представителей Минфина США и европейских партнеров России по трубопроводу.

Ожидается, что в ходе обмена мнениями, представители европейских компаний выскажут свою точку зрения относительно политики ограничений. Об этом журналистам рассказал вице-премьер российского правительства Дмитрий Козак.

«Сегодня состоятся консультации между Минфином США и нашими европейскими партнерами, чтобы получить разъяснения, что означают эти санкции. Они сформулированы недостаточно четко. Они не понимают, европейцы, прежде всего, что это означает. После того, как закончатся эти консультации, тогда мы поймем суть этих санкций - когда они наступают, в каком объеме наступают эти ограничения для европейских компаний», - цитирует РИА Новости Козака.

О санкциях в отношении участников проекта магистрального трубопровода из России в Германию стало известно в ночь на субботу. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на текущий финансовый год. В этом документе прописаны санкции против трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

До выяснения всех подробностей швейцарская компания Allseas, которая занимается прокладкой труб, уже приостановила свою работу.

На новость о введении санкций болезненно отреагировали в немецком правительстве. Там выразили сожаление и высказались о непринятии экстерриториальных санкций как таковых. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вовсе пригрозил Вашингтону ответными действиями.

«Северный поток-2» - проект магистрального трубопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность двух нитей газопровода составит 55 миллиардов кубометров топлива в год. Против реализации проекта выступают Украина и США. Европейские партнеры России, для которых бесперебойные поставки энергоносителей имеют стратегическое значение, поддерживают проект.