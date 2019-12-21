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В Апатитах произошла массовая драка подростков и полиции

Егор Левин
16:45 21.12.2019
Возмутитель спокойствия не реагировал на замечания правоохранителей и настойчивые просьбы пройти в патрульный автомобиль, а применение силы к нему спровоцировало конфликт.
В Апатитах произошла массовая драка подростков и полиции
© Фото: ООО «Фирма "Релант"», ИА ХибИнформБюро, Youtube

В Апатитах произошла массовая драка с участием полицейских. Инцидент случился возле местного Дворца культуры после новогодней дискотеки для подростков.

На кадрах ООО «Фирма "Релант"», опубликованных на канале «ИА ХибИнформБюро» на Youtube, видна толпа молодых людей, собравшихся на площади перед ДК. В самом начале ролика двое молодых людей выбегают из толпы и начинают эмоционально жестикулировать, что-то доказывая друг другу. К ним подходит полицейский. Уже через несколько минут выяснений отношений перепалка переросла в потасовку.

Полицейские предприняли попытку вывести одного из молодых людей из толпы, но остальные решили защитить друга. По одной из версий случившегося, о которых сообщает сайт «Комсомольской правды», возмутитель спокойствия не реагировал на замечания правоохранителей и настойчивые просьбы пройти в патрульный автомобиль.

На площади быстро оказались сразу несколько полицейских автомобилей. Полицейские выскакивали из них и бросались на помощь коллегам. Правоохранителям удалось пресечь развитие потасовки, но, по предварительным данным, помощь медиков понадобилась одному полицейскому, у которого диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. По факту драки начата процессуальная проверка.

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