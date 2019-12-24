«Дедушка Мороз, я хочу конструктор» - Артем, 7 лет
«Звезда» в рамках программы «Открытый эфир» запускает проект под названием «анонимный Дед Мороз», в котором помогает исполнить новогодние желания детей, живущих в донецком поселке Зайцево. Этот населенный пункт находится в «серой зоне» и регулярно подвергается обстрелам.
© Фото: ТРК "Звезда"
Артем Мутылин, 7 лет. Многодетная семья Мутылиных живет в зоне боевых действий с самого начала войны. Тема попросил конструктор, чтобы играть в него всей семьей.
Если вы хотите помочь исполнить желание мальчика, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru