«Дедушка Мороз, я хочу конструктор» - Артем, 7 лет

Артем Мутылин, 7 лет. Многодетная семья Мутылиных живет в зоне боевых действий с самого начала войны. Тема попросил конструктор, чтобы играть в него всей семьей.

Если вы хотите помочь исполнить желание мальчика, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru