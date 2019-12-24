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«Дедушка Мороз, подари мне большую куклу» - Алина, 4 года

Вадим Иванов
14:04 24.12.2019
«Звезда» в рамках программы «Открытый эфир» запускает проект под названием «анонимный Дед Мороз», в котором помогает исполнить новогодние желания детей, живущих в донецком поселке Зайцево. Этот населенный пункт находится в «серой зоне» и регулярно подвергается обстрелам.
«Дедушка Мороз, подари мне большую куклу» - Алина, 4 года
© Фото: ТРК "Звезда"

Компаниец Алина, 4 года. У Алины осталась только мама и старшая сестра, их дом поврежден обстрелами, потому что он находится в зоне боевых действий. Алина попросила у Деда Мороза рюкзак и куклу.

Если вы хотите помочь исполнить желание девочки, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru

© ТРК "Звезда"
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