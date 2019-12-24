«Дедушка Мороз, подари мне большую куклу» - Алина, 4 года

Компаниец Алина, 4 года. У Алины осталась только мама и старшая сестра, их дом поврежден обстрелами, потому что он находится в зоне боевых действий. Алина попросила у Деда Мороза рюкзак и куклу.

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