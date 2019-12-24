«Мечтаю, чтобы закончилась война» - Анна, 9 лет

Компаниец Анна, 9 лет. Воспитывает ее мать-одиночка, дом поврежден, проживают в зоне боевых действий. Анна хочет на праздник просто много подарков, даже если они будут съедобными.

Если вы хотите помочь исполнить желание девочки, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru