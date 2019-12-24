«Дедушка Мороз, я хочу, чтобы ты каждый год дарил мне подарки» - Диана, 4 года
«Звезда» в рамках программы «Открытый эфир» запускает проект под названием «анонимный Дед Мороз», в котором помогает исполнить новогодние желания детей, живущих в донецком поселке Зайцево. Этот населенный пункт находится в «серой зоне» и регулярно подвергается обстрелам.
© Фото: ТРК "Звезда"
Пыжова Диана, 4 года. Воспитывает Диану бабушка одна, живут они в зоне боевых действий. Диана хочет куклу Барби, чтобы играть со своими подружками.
Если вы хотите помочь исполнить желание девочки, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru