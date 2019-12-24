«Дедушка Мороз, я желаю тебе мира и добра» - Виктор, 13 лет
«Звезда» в рамках программы «Открытый эфир» запускает проект под названием «анонимный Дед Мороз», в котором помогает исполнить новогодние желания детей, живущих в донецком поселке Зайцево. Этот населенный пункт находится в «серой зоне» и регулярно подвергается обстрелам.
© Фото: ТРК "Звезда"
Леонов Виктор, 13 лет, дом поврежден, проживает в зоне боевых действий. На новый год хочет планшет, чтобы общаться со своими одноклассниками по видеосвязи.
Если вы хотите помочь исполнить желание Вити, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru