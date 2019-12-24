«Дедушка Мороз, я желаю тебе мира и добра» - Виктор, 13 лет

Леонов Виктор, 13 лет, дом поврежден, проживает в зоне боевых действий. На новый год хочет планшет, чтобы общаться со своими одноклассниками по видеосвязи.

Если вы хотите помочь исполнить желание Вити, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru