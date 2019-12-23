«Прошу мира, счастья и здоровья» - Маша, 10 лет

Маша Рыжкова, 10 лет. Машенька и ее мама живут в Зайцево с самого начала войны. Они не хотят уезжать из родного дома и помогают главе поселка бороться с пожарами и разрушениями. Маша очень любит читать и просит у Деда Мороза настольную лампу, чтобы не портить зрение.

Если вы хотите помочь исполнить желание девочки, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru или позвонить по телефону маме: 071-316-77-98