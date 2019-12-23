«Прошу мира, счастья и здоровья» - Маша, 10 лет
«Звезда» в рамках программы «Открытый эфир» запускает проект под названием «анонимный Дед Мороз», в котором помогает исполнить новогодние желания детей, живущих в донецком поселке Зайцево. Этот населенный пункт находится в «серой зоне» и регулярно подвергается обстрелам.
© Фото: ТРК "Звезда"
Маша Рыжкова, 10 лет. Машенька и ее мама живут в Зайцево с самого начала войны. Они не хотят уезжать из родного дома и помогают главе поселка бороться с пожарами и разрушениями. Маша очень любит читать и просит у Деда Мороза настольную лампу, чтобы не портить зрение.
Если вы хотите помочь исполнить желание девочки, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru или позвонить по телефону маме: 071-316-77-98