«Дедушка Мороз, я учусь хорошо» - Саша, 9 лет

Саша и Никита Мутылины, 9 и 2 года. Многодетная семья Мутылиных живет в зоне боевых действий с самого начала войны. Никита вообще не видел мирной жизни, ведь он родился под грохот канонады. Саша попросил у Дедушки Мороза машинку на радиоуправлении, а для братика очень просит музыкальный ночник.

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