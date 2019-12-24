«Дедушка Мороз, я учусь хорошо» - Саша, 9 лет
«Звезда» в рамках программы «Открытый эфир» запускает проект под названием «анонимный Дед Мороз», в котором помогает исполнить новогодние желания детей, живущих в донецком поселке Зайцево. Этот населенный пункт находится в «серой зоне» и регулярно подвергается обстрелам.
© Фото: ТРК "Звезда"
Саша и Никита Мутылины, 9 и 2 года. Многодетная семья Мутылиных живет в зоне боевых действий с самого начала войны. Никита вообще не видел мирной жизни, ведь он родился под грохот канонады. Саша попросил у Дедушки Мороза машинку на радиоуправлении, а для братика очень просит музыкальный ночник.
Если вы хотите помочь исполнить желание ребят, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru