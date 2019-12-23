«Хочу футбольный мяч и погремушку для братика» - Артем, 9 лет

Артем и Максим Гайдаш, 9 лет и 1 год. Артем очень любит спорт, поэтому загадал Дедушке Морозу смарт-часы, которые будут показывать, сколько километров он прошел или пробежал. Еще Артем попросил футбольный мяч и погремушку для своего младшего братика, желательно музыкальную. Максим еще очень маленький и сам не может загадывать желания и писать письма.

Если вы хотите помочь исполнить желание ребят, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru или позвонить по телефону родителям: 071-389-32-80