«Подари мне, если сможешь, кукольный домик» - Таня, 5 лет
«Звезда» в рамках программы «Открытый эфир» запускает проект под названием «анонимный Дед Мороз», в котором помогает исполнить новогодние желания детей, живущих в донецком поселке Зайцево. Этот населенный пункт находится в «серой зоне» и регулярно подвергается обстрелам.
© Фото: ТРК "Звезда"
Таня Гайдаш, 5 лет. Танюша очень любит играть в куклы вместе со своей сестренкой Катей. Она тоже хочет получить в подарок кукольный домик, чтобы вместе они могли создать целый уголок для Барби в своей комнате.
Если вы хотите помочь исполнить желание Тани, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru