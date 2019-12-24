«Подари мне, если сможешь, кукольный домик» - Таня, 5 лет

Таня Гайдаш, 5 лет. Танюша очень любит играть в куклы вместе со своей сестренкой Катей. Она тоже хочет получить в подарок кукольный домик, чтобы вместе они могли создать целый уголок для Барби в своей комнате.

Если вы хотите помочь исполнить желание Тани, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru