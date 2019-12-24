«Дедушка Мороз, спасибо, что ты есть» - Богдан, 7 лет
«Звезда» в рамках программы «Открытый эфир» запускает проект под названием «анонимный Дед Мороз», в котором помогает исполнить новогодние желания детей, живущих в донецком поселке Зайцево. Этот населенный пункт находится в «серой зоне» и регулярно подвергается обстрелам.
© Фото: ТРК "Звезда"
Богдан Гайдаш, 7 лет. Богдан учится в первом классе и уже очень хорошо пишет. Он любит мастерить поделки из дерева, а на Новый год очень хочет получить в подарок конструктор Lego.
Если вы хотите помочь исполнить желание мальчика, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru