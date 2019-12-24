«Подари нам настольный футбол и кукольный домик» - Ярик и Катя, 13 лет и 3 года
«Звезда» в рамках программы «Открытый эфир» запускает проект под названием «анонимный Дед Мороз», в котором помогает исполнить новогодние желания детей, живущих в донецком поселке Зайцево. Этот населенный пункт находится в «серой зоне» и регулярно подвергается обстрелам.
© Фото: ТРК "Звезда"
Ярик и Катя Гайдаш - 13 лет и 3 года. Семья Гайдаш - герои Зайцево. Наталья и Алексей воспитывают 6 детей. В 2017 году они лишились дома, когда к ним пришли украинские каратели, и угрожали убить всю семью. Тогда они спаслись чудом, сбежав ночью на противоположную сторону поселка в дом бабушки. Сейчас им очень тяжело, но они не сдаются. Ярослав очень хочет настольный футбол, а маленькая Катюша - кукольный домик.
Если вы хотите помочь исполнить желание ребят, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru