СМИ: представитель Акимова опроверг принятие решения о снижении нештрафуемого порога превышения скорости

Правкомиссия, курирующая вопросы безопасности дорожного движения, не принимала решения о снижении нештрафуемого порога скорости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванного представителя вице-премьера российского правительства Максима Акимова.

По его словам, окончательное решение может быть принято только после тщательного изучения вопроса, проработки различных мнений всех участников проблемы и одобрения руководством страны.

Представитель вице-премьера добавил, что в процесс подготовки предложений по вопросу обеспечения безопасности дорожного движения, пересмотр нештрафуемого порога превышения скорости рассматривался в числе других возможных мер.

«Правкомиссия по обеспечению безопасности дорожного движения не принимает решения, создающие правовые нормы, и не может напрямую вносить изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие различные аспекты дорожного движения», - цитирует агентство представителя вице-премьера.

О снижении нештрафуемого порога превышения скорости в России с 20 до 10 километров в час накануне заявил сам вице-премьер российского правительства Максим Акимов, уточнив, что снижение допустимого порога будет происходить постепенно. Окончательные предложения по ужесточению ответственности за превышение скорости на автомагистралях будут представлены в 2020 году.

В настоящее время, не рискуя заработать штраф, можно передвигаться на 20 километров быстрее, чем разрешают дорожные знаки.