«Дедушка Мороз, приезжай скорее в Зайцево» - Даниил, 12 лет
«Звезда» в рамках программы «Открытый эфир» запускает проект под названием «анонимный Дед Мороз», в котором помогает исполнить новогодние желания детей, живущих в донецком поселке Зайцево. Этот населенный пункт находится в «серой зоне» и регулярно подвергается обстрелам.
© Фото: ТРК "Звезда"
Силенко Даниил, 12 лет. Даниил вместе с мамой живут под обстрелами. Папы у него нет. Даниил сам написал несколько стихотворений для Деда Мороза, в которых признается, что иногда не слушался маму. Мальчик мечтает о планшете и очень просит мир в Зайцево!
Если вы хотите помочь исполнить желание Дани, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru