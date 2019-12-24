«Дедушка Мороз, приезжай скорее в Зайцево» - Даниил, 12 лет

Силенко Даниил, 12 лет. Даниил вместе с мамой живут под обстрелами. Папы у него нет. Даниил сам написал несколько стихотворений для Деда Мороза, в которых признается, что иногда не слушался маму. Мальчик мечтает о планшете и очень просит мир в Зайцево!

Если вы хотите помочь исполнить желание Дани, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru