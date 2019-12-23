«Пусть наступит мир и засветит яркое солнце» - Марина, 13 лет

Марине Касьяненко сейчас 13 лет. Два года назад девочка вместе с отцом попала под минометный обстрел, была ранена осколком, чудом осталась жива. Марина помнит все, что с ней тогда произошло. На Новый год она просит мирное голубое небо и яркое солнце. А еще она очень просит планшет, чтобы играть в салон красоты.

Если вы хотите помочь исполнить желание Марины, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru или позвонить по телефону родителям: 071-354-08-60