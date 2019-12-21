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В Германии осудили санкции США против «Северного потока - 2»

Егор Левин
15:10 21.12.2019
По мнению кабмина страны, подобные экстерриториальные ограничения фактически являются вмешательством во внутренние дела.
В Германии осудили санкции США против «Северного потока - 2»
© Фото: Stefan Sauer, Globallookpress

Члены германского правительства выразили сожаление в связи со вступлением в силу американских санкций в отношении газопроводов «Северный поток - 2» и «Турецкий поток». По мнению кабмина ФРГ, введенные ограничения представляют собой вмешательство в европейские дела.

«Правительство ФРГ с сожалением приняло к сведению, что инициированные Конгрессом США санкции против “Северного потока - 2” и “Турецкого потока” после сегодняшнего подписания президентом Дональдом Трампом вступают в силу», - говорится в опубликованном правительственном заявлении.

В документе особо отмечено, что, по мнению кабмина, «такого рода экстерриториальные санкции» фактически являются ни чем иным, как вмешательством во внутренние дела Германии.

Ранее Евросоюз также осудил санкции США против «Северного потока-2». Брюссель выступил против введения ограничений в отношении компаний, ведущих законный бизнес.

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