Магистерскую диссертацию Канта впервые опубликовали на русском

Магистерскую диссертацию немецкого философа Иммануила Канта «Краткий очерк некоторых размышлений об огне» впервые опубликовали на русском языке. Перевод выполнил ученый из Калининграда, кандидат философских наук Балтийского федерального университета (БФУ) им. Канта Сергей Луговой.

Труд опубликован в журнале «Кантовский сборник». В отдельной статье Луговой также рассказал об истории и значении этого текста.

«Забытый трактат "Об огне" оказался важным источником для понимания эволюции кантовских взглядов на эфир и материю вообще. Я уверен, что перевод будет интересен и кантоведам, и историкам науки», - цитирует ученого сайт БФУ.

Диссертацию Кант написал в 1755 году в качестве пробного сочинения для доступа к магистерскому экзамену. После неопубликованная рукопись хранилась среди бумаг философского факультета Кенигсбергского университета. После смерти Канта в 1804 году ее передали в библиотеку, поместив среди личных вещей выдающихся личностей. Таким образом труд «Об огне» оказался забыт и появился в печати только в конце 1830-х годов. На немецкий язык текст перевели 1873 году, переводы на другие языки начали появляться с 1980-х.