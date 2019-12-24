«Хочу мира и здоровья» - Вика, 7 лет

Вика Сухорученко, 7 лет. Мама Вики умерла, папа один воспитывает дочь. Вместе они стараются вернуться к нормальной жизни, хотя маленькая Вика успела привыкнуть к войне и уже спокойно различает калибры летящих в сторону их дома снарядов. На Новый 2020 год Вика хочет первый в своей жизни планшет, чтобы разговаривать по нему со своими друзьями, которые уехали в Россию.

Если вы хотите помочь исполнить желание Вики, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru