«Хочу мира и здоровья» - Вика, 7 лет
«Звезда» в рамках программы «Открытый эфир» запускает проект под названием «анонимный Дед Мороз», в котором помогает исполнить новогодние желания детей, живущих в донецком поселке Зайцево. Этот населенный пункт находится в «серой зоне» и регулярно подвергается обстрелам.
© Фото: ТРК "Звезда"
Вика Сухорученко, 7 лет. Мама Вики умерла, папа один воспитывает дочь. Вместе они стараются вернуться к нормальной жизни, хотя маленькая Вика успела привыкнуть к войне и уже спокойно различает калибры летящих в сторону их дома снарядов. На Новый 2020 год Вика хочет первый в своей жизни планшет, чтобы разговаривать по нему со своими друзьями, которые уехали в Россию.
Если вы хотите помочь исполнить желание Вики, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru