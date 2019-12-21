Более 40 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах

Более 40 рейсов были задержаны или отменены в субботу, 21 декабря, в столичных аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково. Об этом сообщает сайт «Комсомольской правды».

Наибольшие проблемы зафиксированы в Домодедово. Там были задержаны одиннадцать рейсов и отменены четыре. В Шереметьево произошла только задержка вылетов – одиннадцать рейсов выбились из расписания. Во Внуково один рейс был отменен и десять задержаны. Интересно, что в подмосковном Жуковском все самолеты прилетают и вылетают по расписанию.

Сообщается, что сбои в работе столичных аэропортов произошли из-за неблагоприятных погодных условий. Подобная ситуация с задержкой рейсов наблюдалась и в пятницу, 20 декабря.

В столичном регионе несколько раз вводили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра и тумана. Сегодня столбики термометров будут держаться на положительных отметках температуры. Ожидается от 1 до 3 градусов тепла.