В Бурятии арестовали полицейских, обвиняемых в убийстве 17-летней давности

В Бурятии арестовали двух сотрудников полиции, обвиняемых в убийстве двух молодых девушек 17 лет назад.

Как сообщает Следственный комитет России, в отделе по расследованию особо важных дел следственного управления по Республике Бурятия было создано отделение, в которое включили наиболее опытных сотрудников. После тщательного изучения уголовного дела они вышли на след злоумышленников. В итоге были задержаны бывший и действующий сотрудники местного отдела полиции.

По данным следствия, в ночь на 10 августа 2002 года они устроили встречу со своими знакомыми девушками, которым на тот момент было 17 и 18 лет, и, поругавшись с ними в ходе распития алкоголя, убили их. Тела девушек обнаружили через несколько дней.