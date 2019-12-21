Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Поток экотуристов в России может возрасти до 10 миллионов человек

Роман Захаров
01:52 21.12.2019
В Минприроды считают, что привлечение туристического потока на новые и уже существующие территории должно происходить поэтапно, чтобы не навредить экосистемам и интегрировать местное население.
Поток экотуристов в России может возрасти до 10 миллионов человек
© Фото: pixabay

В 2019 году российские национальные парки посетили рекордные 8,5 миллиона человек. Об этом рассказал директор информационно-аналитического центра заповедного дела Минприроды РФ Андрей Барышников. При этом чиновник подчеркнул, что к 2024 году эта цифра должна вырасти до 10 миллионов.

По его словам, в текущем году было создано девять особо охраняемых природных территорий. Шесть - в Крыму, а также Ленские столбы в Якутии, национальные парки «Кайгородский» в Коми и «Зигальга» на Южном Урале.

Барышников убежден, что привлечение туристического потока на новые и уже существующие территории должно происходить поэтапно, чтобы не навредить экосистемам и интегрировать местное население.

Сотрудник Минприроды также считает, что даже для небольших парков нужно строить парковки, информационные центры, магазины. Для удаленных объектов нужно сперва оборудовать отели и проложить к ним экотропы, и лишь потом массово звать туристов, потому, что только создавая адекватную инфраструктуру, можно защитить природу.

Кроме того, Андрей Барышников особо отметил, что отдых «дикарями» наносит окружающей среде непоправимый вред, пишет Lenta.ru.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата20.12.2019, 16:50
Путина удивила резолюция Европарламента о причинах Второй мировой войны
Дата20.12.2019, 09:43
«Попытки изоляции провалились»: в МО рассказали о действиях РФ в условиях дипломатического давления
Дата20.12.2019, 11:28
Лучшие игроки десятилетия: два россиянина попали в топ-6 NHL
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата20.12.2019, 14:04
Артиллеристы ЗВО получат гаубицы МСТА-СМ1
Дата18.12.2019, 14:57
Клочок земли ценою в жизнь: как советские войска удерживали Невский пятачок
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
02:20 В стране и мире
Помпео и глава МИД Германии обсудили противодействие США по «Северному потоку - 2»
02:02 В стране и мире
Магистерскую диссертацию Канта впервые опубликовали на русском
01:52 В стране и мире
Поток экотуристов в России может возрасти до 10 миллионов человек
01:31 В стране и мире
На Украине заявили о готовности «Газпрома» выплатить долг «Нафтогазу»
01:19 Спорт
Ушел из жизни чемпион СССР по футболу Юрий Пшеничников
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Группу «Ленинград» обязали возместить фанату моральный ущерб за мат на концерте
Видео
Сигнал из-под земли: в Петербурге раскрыта группа похитителей элитных внедорожников
Видео
Хронология инцидента на Лубянке: как прошла операция по ликвидации стрелка
Видео
Падение «Гелендвагена» с вертолета засняли на видео
Видео
«80 тысяч рублей ушло»: создатель «русского Cybertruck» рассказал о постройке машины
Названа причина возникновения таинственной аномалии с метеоритом в Челябинске
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.