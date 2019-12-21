Поток экотуристов в России может возрасти до 10 миллионов человек

В 2019 году российские национальные парки посетили рекордные 8,5 миллиона человек. Об этом рассказал директор информационно-аналитического центра заповедного дела Минприроды РФ Андрей Барышников. При этом чиновник подчеркнул, что к 2024 году эта цифра должна вырасти до 10 миллионов.

По его словам, в текущем году было создано девять особо охраняемых природных территорий. Шесть - в Крыму, а также Ленские столбы в Якутии, национальные парки «Кайгородский» в Коми и «Зигальга» на Южном Урале.

Барышников убежден, что привлечение туристического потока на новые и уже существующие территории должно происходить поэтапно, чтобы не навредить экосистемам и интегрировать местное население.

Сотрудник Минприроды также считает, что даже для небольших парков нужно строить парковки, информационные центры, магазины. Для удаленных объектов нужно сперва оборудовать отели и проложить к ним экотропы, и лишь потом массово звать туристов, потому, что только создавая адекватную инфраструктуру, можно защитить природу.

Кроме того, Андрей Барышников особо отметил, что отдых «дикарями» наносит окружающей среде непоправимый вред, пишет Lenta.ru.