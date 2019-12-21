В МИД РФ ответили на введение санкций США против «Северного потока-2»

США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить ограничительные меры против собственных союзников. Об этом заявили в министерстве иностранных дел России, комментируя американские санкции против строительства трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», которые вступили в силу в субботу, 21 декабря.

«С интересом наблюдаем за тем, как США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции, к которым Россия давно привыкла, против собственных союзников», - говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.

В законе об оборонном бюджете США на 2020 год есть раздел «О защите энергетической безопасности Европы», который носит «абсолютно дезориентирующее» название, отмечается в комментарии.

«На самом деле речь идет не о содействии европейцам в бесперебойном обеспечении энергоносителями по приемлемым ценам, а о стремлении лишить их гарантированных источников такого снабжения из России», - сказано в сообщении.

Уточняется, что главным стремлением США является не стремление «навредить российскому экспорту», а желание «навязать Европе американский сжиженный газ, обходящийся ей гораздо дороже трубопроводных поставок из России».

«Россия реализовывала и продолжит реализовывать свои экономические проекты независимо от чьих-либо санкций», - говорится в заявлении МИД РФ.

Ранее стало известно, что швейцарская компания Allseas, являющаяся одним из подрядчиков по строительству «Северного потока -2», приостановила свою работу по укладке труб газопровода, из-за ограничительных мер США.

В Совете Федерации заявили, что американские санкции против строительства трубопровода, являются проявлением недобросовестной конкуренции и преследуют собственные коммерческие интересы.

Осудила ограничительные меры США против «Северного потока-2» и Еврокомиссия. Брюссель выступил с заявлением о непринятии экономических санкций в отношении компаний, ведущих законный бизнес.