В центре Кронштадта открылась 80-ти метровая всепогодная горка
Опробовать новую горку можно будет 21 декабря, в день официального открытия, а проработает она до марта.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
На центральной площади Кронштадта открылась всепогодная горка. Перед открытием, 80-ти метровую конструкцию испытала лично член рабочей группы по развитию города Ксения Шойгу, съехав с нее на специальном тюбинге.
За строительством горки можно было наблюдать в инстаграмм-аккаунте Ксении. Видео о том, как возводилась горка размещено в формате тайм-лапс.
Горка, возведенная на Якорной площади Кронштадта, откроется для бесплатного катания 21 декабря в 17:00 и проработает до марта.