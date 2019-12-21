В центре Кронштадта открылась 80-ти метровая всепогодная горка

На центральной площади Кронштадта открылась всепогодная горка. Перед открытием, 80-ти метровую конструкцию испытала лично член рабочей группы по развитию города Ксения Шойгу, съехав с нее на специальном тюбинге.

За строительством горки можно было наблюдать в инстаграмм-аккаунте Ксении. Видео о том, как возводилась горка размещено в формате тайм-лапс.

Горка, возведенная на Якорной площади Кронштадта, откроется для бесплатного катания 21 декабря в 17:00 и проработает до марта.