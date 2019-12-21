Мощные пожары охватили Австралию

В Австралии бушуют лесные пожары. Стихия охватывает все новые территории. Сорок тысяч гектаров пылающего леса напоминают раскаленную лаву. В районах, расположенных недалеко от Сиднея, был введен катастрофический уровень.

В Новом Южном Уэльсе, например, разгорелось уже более сотни пожаров. Местные спасатели не могут взять их под контроль. При этом ежедневно фиксируются все новые очаги.

К настоящему моменту огонь уже вплотную подобрался к Сиднею, а дым постепенно накрывает соседний штат Виктория. Разбушевавшиеся пожары стали причиной удушающей жары, которая установилась на континенте.

Распространяющийся огонь становится причиной гибели местных животных. Ранее сообщалось о том, что в результате пожаров погибли сотни коал.