«Голос пассажира»: ведущая «Звезды» Ирина Лосик поздравит москвичей с Новым годом и Рождеством

Ведущая вечерних новостей на телеканале «Звезда» Ирина Лосик приняла участие в акции «Голос пассажира», которая пройдет с 25 декабря по 8 января.

Участники мероприятия могут записать голосовое поздравление москвичами и гостям столицы с Новым годом и Рождеством. Аудиозапись будет транслироваться в салонах автобусов частных перевозчиков.

«Дорогие москвичи и гости нашей столицы. Телеканал "Звезда" и я, ведущая вечерних новостей Ирина Лосик, хотим поздравить вас с праздником, с Новым годом. Желаем вам самого прекрасного. Пусть 2020 год станет для вас временем только хороших и добрых новостей. Пусть с каждым из вас случится настоящее чудо, пусть все мечты сбываются, здоровья, добра, благополучия и, конечно, любви. Счастья и радости всем нам в новом году», - обратилась к своим слушателям Ирина Лосик.

Принять участие в необычной акции могут все желающие. Для этого необходимо заранее подготовить поздравительный текст и зачитать его на студии звукозаписи.