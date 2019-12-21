«Газпром» и «Нафтогаз» рассмотрят возможность продления контракта по транзиту газа на 2025-2034 годы

Российская государственная корпорация «Газпром» и украинский «Нафтогаз» намерены рассмотреть возможность продления контракта по транзиту газа на 2025-2034 годы. Эта информация содержится в протоколе, подписанном после встречи в Минске.

Сейчас стороны заключили новый договор на пять лет – с 2020 по 2024 год.

Как рассказал глава «Газпрома» Алексей Миллер, объем газа через территорию Украины в следующем году составит 65 миллиардов кубометров, в 2021-2024 – 40 миллиардов кубометров.

В «Нафтогазе» уточнили – чтобы поставки топлива не прекращались, нужно успеть подписать все соглашения до 29 декабря 2020 года.