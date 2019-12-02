Смертельное ДТП в Забайкалье: в больницах находится 21 человек

В Забайкальском крае после смертельного ДТП с автобусом, медицинскую помощь в больницах получает 21 человек, раньше сообщалось о 19 раненных. Список пострадавших в аварии опубликован на официальном сайте краевой администрации.

Сообщается, что пострадавшие госпитализированы в Сретенскую, Нерчинскую, Шилкинскую центральные районные больницы и в краевую клиническую больницу. Среди госпитализированных есть девочка 12 лет, которая была перевезена сегодня, 2 декабря, из Сретенской больницы в детское лечебное учреждение.

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Министерство обороны и МЧС перебросили в Забайкалье дополнительную группу психологов. Специалисты работают с родственниками погибших и пострадавших в ДТП. В регионе объявлен траур.

Трагедия произошла 1 декабря. Следовавший в Сретенск из Читы автобус упал с моста в реку. Погибли 19 человек, в том числе 2 детей. По предварительной информации, причиной страшного ДТП могло стать лопнувшее колесо. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.