Российские «Тор-М2КМ» поступили на вооружение ВС Армении

На вооружение ВС Армении поступили современные российские зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2КМ». Об этом в субботу, 21 декабря, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.

«Вооруженные силы Армении пополнились сверхсовременными системами противовоздушной и противоракетной обороны "Тор-М2КМ" российского производства», - написал он в своем Facebook.

Пашинян добавил, что вооружение было произведено в 2019 году. По его словам, «Тор-М2КМ» являются одним из важнейших приобретений Армении.

Количество поставленной техники Пашинян комментировать не стал, заявив, что это военная тайна.

«Тор-М2» - всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс (ЗРК), предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена. Его основная задача заключается прикрытии административных, экономических и военных субъектов от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, беспилотников, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов, в том числе и выполненных по технологии «стелс».